ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа предполагаемая дата визита Путина в Турцию

15:20
  • среда
  • 09 февраля 2022

В Кремле ранее подтвердили, что в перспективе такой визит есть

В Турции ожидают скорого визита президента России Владимира Путина, передает со ссылкой на источник РИА "Новости".
Эрдоган подтвердил намерение пригласить Путина и Зеленского в Турцию

"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", - рассказал собеседник агентства.

Прежде телеканал A haber сообщал, что визит состоится во второй половине февраля. До этого в турецком МИД отмечали, что ожидают Путина после его посещения открытия Олимпиады в Пекине.

В Кремле подтвердили, что в перспективе такой визит есть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Визит Владимира Путина в Турцию
Визит Владимира Путина в Турцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.