Названа предполагаемая дата визита Путина в Турцию

В Кремле ранее подтвердили, что в перспективе такой визит есть

В Турции ожидают скорого визита президента России Владимира Путина, передает со ссылкой на источник РИА "Новости".

"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", - рассказал собеседник агентства.

Прежде телеканал A haber сообщал, что визит состоится во второй половине февраля. До этого в турецком МИД отмечали, что ожидают Путина после его посещения открытия Олимпиады в Пекине.

В Кремле подтвердили, что в перспективе такой визит есть.

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