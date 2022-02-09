Названа предполагаемая дата визита Путина в Турцию

В Кремле ранее подтвердили, что в перспективе такой визит есть
В Турции ожидают скорого визита президента России Владимира Путина, передает со ссылкой на источник РИА "Новости".
"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Прежде телеканал A haber сообщал, что визит состоится во второй половине февраля. До этого в турецком МИД отмечали, что ожидают Путина после его посещения открытия Олимпиады в Пекине.
В Кремле подтвердили, что в перспективе такой визит есть.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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