В России разработали способный уходить под воду корабль

"Страж" разработали в "Рубине"

В России завершена разработка патрульного корабля "Страж", который способен погружаться под воду. Разработкой занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

Таким образом, судно совмещает в себе преимущества корабля и подводной лодки.

"Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

В декабре прошлого года ракетоносцы "Князь Олег" и "Новосибирск" были приняты в состав ВМФ России

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