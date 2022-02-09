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В России разработали способный уходить под воду корабль

15:43
  • среда
  • 09 февраля 2022

"Страж" разработали в "Рубине"

В России завершена разработка патрульного корабля "Страж", который способен погружаться под воду. Разработкой занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

Таким образом, судно совмещает в себе преимущества корабля и подводной лодки.

"Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

В декабре прошлого года ракетоносцы "Князь Олег" и "Новосибирск" были приняты в состав ВМФ России

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Патрульный корабль "Страж"
Патрульный корабль "Страж"
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