В России разработали способный уходить под воду корабль

"Страж" разработали в "Рубине"
В России завершена разработка патрульного корабля "Страж", который способен погружаться под воду. Разработкой занималось Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".
Таким образом, судно совмещает в себе преимущества корабля и подводной лодки.
"Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
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