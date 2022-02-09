СМИ: ЕС призовет Россию к деэскалации и переговорам по Украине

Письмо подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем

Власти Евросоюза подготовили письмо к российским властям с призывом продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. По словам источников, письмо подписал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии подчеркивает в письме глубокую обеспокоенность Брюсселя по поводу сложившейся ситуации, а также призывает Россию "к деэскалации и прекращению наращивания военной силы на территории и вокруг Украины, а также в Белоруссии".

В документе, по словам источников, говорится о готовности Евросоюза совместно с НАТО готовы продолжать диалог с РФ по "безопасности для всех". При этом все спорные моменты предлагается решать путем диалога и дипломатии.

В письме также изложена позиция, согласно которой предлагается признать ОБСЕ "надлежащим" форумом для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия — НАТО, сообщает Politico со ссылкой на проект документа.

Ранее в ходе пресс-конференции Боррель заявил, что Евросоюз не считает, что Россия хочет захватить Украину, однако в Брюсселе полагают, что Россия "стремится оказывать давление".

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