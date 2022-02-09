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Присяжные в России в прошлом году оправдали треть подсудимых

15:53
  • среда
  • 09 февраля 2022

С участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 уголовных дел

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил в среду на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, что в 2021 году присяжные оправдали треть обвиняемых по уголовным делам.
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"С участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68%, оправдано 32% обвиняемых", - цитирует Лебедева ТАСС.

По его словам, были отменены оправдательные приговоры в отношении 235 человек и обвинительные приговоры в отношении 93-х.

Кроме того, продолжил председатель, в прошлом году российские суды назначили административные штрафы на 56 миллиардов рублей, из которых оплачено лишь 16%.

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