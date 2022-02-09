Экс-президент Польши призвал ударить по Москве из-за Украины

По его мнению, Россия "зашла слишком далеко"

В случае "вторжения" России на Украину следует немедленно ударить по Москве. С таким призывом выступил бывший президент Польши Лех Валенса. В беседе с газетой Rzeczpospolita он высказался о ситуации вокруг Украины и якобы готовящемся "нападении" России.

"Если Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве ", — заявил Валенса. Экс-президент считает, что Польша в этой ситуации должна помочь соседу - собрать все силы и предоставить их в распоряжение Украины.

Валенса заявил, что раньше относился с большим уважением к российскому руководству. Однако сейчас, по его мнению, Москва "зашла слишком далеко". Экс-президент считает, что странам Запада надо проявить жесткость по отношению к России.

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