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Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей

15:53
  • среда
  • 09 февраля 2022

Выявлены проблемы с обогревом лобового стекла

Как сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США, американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, произведенных с 2020 до 2022 года.
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Уточняется, что речь идет о проблемах с обогревом лобового стекла. Отозваны будут в том числе авто марок Model S и Model Y.

"Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Tesla готовится выпустить программное обновление для исправления ошибки.

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