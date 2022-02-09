Tesla отзовет 26,7 тысячи электромобилей

Выявлены проблемы с обогревом лобового стекла

Как сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США, американский производитель электромобилей Tesla отзовет 26,7 тысячи машин, произведенных с 2020 до 2022 года.

Уточняется, что речь идет о проблемах с обогревом лобового стекла. Отозваны будут в том числе авто марок Model S и Model Y.

"Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определенных условиях, что может увеличить риск столкновения", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Tesla готовится выпустить программное обновление для исправления ошибки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram