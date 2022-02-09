В НАТО изменили географию учений в Европе

Альянс запланировал учения на 2022 год

Учения с привлечением военнослужащих государств — членов НАТО, которые первоначально планировалось провести только в Венгрии, пройдут на территории двух государств — Венгрии и Словакии.

Речь идет об учениях Trojan Footprint ("Троянский след"), в ходе которых особое внимание уделяется повышению оперативной совместимости и возможностей сил спецопераций членов НАТО по противодействию различным угрозам с целью поддержания мира и стабильность в регионе.

Кроме того, учения Steadfast Cobalt 2022 ("Прочный кобальт"), которые изначально должны были пройти в Польше, состоятся в Чехии в феврале-марте 2022 года, сообщает телеканал Tа3.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда ранее выразили общее мнение, что Североатлантический альянс должен постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания, быть готовым скорректировать ее при необходимости, в свете ухудшения ситуации с безопасностью.

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