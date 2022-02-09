Захарова указала на экзистенциальный кризис Запада

Европа и США не гнушаются использовать репрессивные механизмы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе выступления в Дипломатической академии в Москве, что внутри западного мира сегодня происходит столкновение идеологий.

"Это уже не просто демократическая борьба двух партий или трех партий, а это экзистенциальный кризис политический этих систем изнутри", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Как отметила дипломат, представляющие те или иные политические движения люди на Западе готовы "изничтожать" оппонентов. В качестве примеров Захарова привела использование репрессивных механизмов, культуру отмены, аресты, финансовое давление.

Ранее Захарова заявила, что Москва относится к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета".

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