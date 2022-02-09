Истерика вокруг "нападения" на Украину стоила Киеву миллиарды долларов

Удар нанесен по экономике страны

Евросоюз готовит коллективное письмо в адрес России с призывом к деэскалации обстановки вокруг Украины и продолжению переговоров по данному вопросу. Об этом сообщила газета "Политико". В Брюсселе продолжают настойчиво разыгрывать карту мнимой агрессии Москвы, хотя наша страна неоднократно опровергала все обвинения. Более того, даже в Киеве уже звучат заявления о том, что российское вторжение в страну маловероятно.

Хотя Париж, Берлин и Варшава и смотрят на отношения с Москвой под разным углом, в одном позиции стран "Веймарского треугольника" сходятся. Настал момент начать предметный диалог по вопросам безопасности с Россией. Об этом Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда заявляют по итогам прошедшего в Берлине саммита.

"Мы будем продолжать действовать. Наши цели просты. Первая — избежать войны. Мир и стабильность на европейском континенте — наше главное сокровище. И мы будем продолжать делать все, чтобы его сохранить. Вторая задача: защитить единство европейцев и наших союзников", - заявил Макрон.

А это единство и его публичное выражение, которого требуют от всех стран Евросоюза, уже начинает трещать по швам. Так, снизить градус истерии предложил один из депутатов финского парламента. Заявив: кто-то из европейских лидеров должен наконец взять на себя ответственность и признать, что Украина никогда не вступит в НАТО. За что, правда, тут же поплатился должностью в парламентской комиссии.

Но официальная позиция ЕС пока неизменна. Европа вторит США, уверяя: Россия вот-вот вторгнется на Украину. "Сосредоточение российских войск на границе с Украиной вызывает серьезную озабоченность, и наша оценка ситуации едина, как и наша позиция по этому поводу: любые дальнейшие посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины неприемлемы и повлекут далеко идущие последствия для России: политические, экономические и геостратегические", - сказал Олаф Шольц.

Высказались лидеры Франции, Германии и Польши и о поддержке нормандского формата. Отметив: минские соглашения по-прежнему единственный способ решить конфликт на юго-востоке Украины. О том, что президент Зеленский согласился их исполнять, Эммануэль Макрон заявил еще во время своего визита в Киев. За что западные СМИ тут же выдали французскому президенту титул "миротворца года". Сигнал, конечно, позитивный, говорят на это в Кремле. Но только такие обещания Киев дает не в первый раз. И звучат они все также расплывчато и туманно.

"Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Готовность эту, разумеется, не укрепляют и действия самих западных партнеров. США и страны НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Причем, не только "оборонительным", как сообщают прессе. Но и наступательным. Группа украинских хакеров опубликовала целый архив документов, согласно которым в страну перебрасывают ракеты, гранатометы, беспилотники. Общая сумма поставок уже достигла 700 миллионов долларов. И куда идут эшелоны с оружием - догадаться не сложно.

Притом, что в скорую войну с Россией сами киевские власти, очевидно, не верят. Американская WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщает: "По словам людей, знакомых с его мышлением, Зеленский по-прежнему считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США о возможном вторжении служат расширению усилий России по дестабилизации Украины и её экономики".

Что подтверждают и реальные цифры. Истерика вокруг мифического нападения на Украину уже стоила экономике страны миллиарды долларов. И ведь этот процесс вряд ли остановится в ближайшее время. Евросоюз и США, хоть и выражают готовность к переговорам, по-прежнему продолжают нагнетать.

Екатерина Выскребенцева, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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