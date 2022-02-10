Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит посвятить свободное время семье, а у Козерогов ожидаются эмоциональные события

Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Это день мелких помех: разговоры и слишком активные собеседники могут отвлекать вас. Будьте внимательны за рулем, при заполнении документов и написании писем.

Тельцы

Общение с друзьями или единомышленниками в группе сегодня могут не заладиться. Лучше посвятите свободное время семье или домашним животным.

Близнецы

Луна в вашем знаке сегодня на короткое время сделает вас рассеянными, что приведет к ошибкам. Будьте внимательны на работе или учебе, не торопитесь делиться информацией.

Раки

Не стоит уезжать сегодня далеко от дома – день неблагоприятный для поездок. Если же все-таки вы проведете его в пути, будьте внимательны и не поддавайтесь эмоциям.

Львы

Вам придется разбираться с налогами, кредитами, льготами, алиментами или пособиями. Не впадайте в уныние, изучайте документы, в них может быть ошибка.

Девы

Вас расстроят события в партнерских отношениях, которые очень важны для вас. Причина не так страшна, как вы думаете, просто плохое настроение у вас или у партнера.

Весы

На работе или учебе могут произойти сумбурные события по инициативе кого-то из женщин. Не торопитесь подключаться к этому: может, все обойдется и без вашего вмешательства?

Скорпионы

У родителей день может начаться с хлопот, связанных с детьми, из-за чего все пойдет не по плану. Всем остальным звезды советуют не драматизировать сегодняшние события.

Стрельцы

У вас дома могут обнаружиться неоплаченные счета или неполадки со счетчиками. Скорее всего, вы ни в чем не виноваты, нужно просто спокойно разобраться.

Козероги

Ожидаются эмоциональные события, горячие обсуждения с соседями или друзьями, братьями и сестрами. Вам не следует подливать масла в огонь, а лучше выступить в роли миротворца.

Водолеи

Сегодня важен серьезный настрой на работе, так как будут обсуждаться финансовые вопросы. Вам нужно быть готовыми обосновать стоимость своих услуг или другие цифры.

Рыбы

Звезды советуют держать под контролем свой аппетит и не нарушать диету. Иногда всего за один день можно набрать лишний вес – сегодня именно тот самый случай.

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