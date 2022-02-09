Россиян предупредили об опасности переменчивой погоды

Образуется гололед

Оттепель в разгар зимы, которая в эти дни наблюдается в центральной части нашей страны, доставила немало неприятностей местным жителям. Там ещё не успели отойти от затяжных снегопадов. Теперь выпавшие осадки начали активно таять. Частые перепады температур с плюса на минус в течение дня привели к образованию гололёда. Участились случаи, когда в результате падения снега с крыш были травмированы люди. МЧС призывает всех быть внимательными и обходить опасные места. В городах коммунальные службы в усиленном режиме расчищают кровлю и фасады зданий.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram