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Россиян предупредили об опасности переменчивой погоды

18:12
  • среда
  • 09 февраля 2022

Образуется гололед

Оттепель в разгар зимы, которая в эти дни наблюдается в центральной части нашей страны, доставила немало неприятностей местным жителям. Там ещё не успели отойти от затяжных снегопадов. Теперь выпавшие осадки начали активно таять. Частые перепады температур с плюса на минус в течение дня привели к образованию гололёда. Участились случаи, когда в результате падения снега с крыш были травмированы люди. МЧС призывает всех быть внимательными и обходить опасные места. В городах коммунальные службы в усиленном режиме расчищают кровлю и фасады зданий.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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