Посол России объяснил, что мешает ликвидации ИГ в Сирии

Необходимо разобраться с ушедшими в подполье террористами

Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что окончательной ликвидации в САР террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" мешает незаконное присутствие сил США на северо-востоке страны.

Как уточнил дипломат, в свое время силами сирийской армии при поддержке ВКС России группировке был нанесен сокрушительный удар. Проблема в том, что добить ушедших в подполье террористов пока не удается.

"Прежде всего по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остается под иностранной оккупацией", - заметил Ефимов (цитата по РИА "Новости").

Россия продолжает настаивать на необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности САР, обратил внимание посол.

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