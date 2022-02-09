ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России объяснил, что мешает ликвидации ИГ в Сирии

16:17
  • среда
  • 09 февраля 2022

Необходимо разобраться с ушедшими в подполье террористами

Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что окончательной ликвидации в САР террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" мешает незаконное присутствие сил США на северо-востоке страны.
СВР раскрыла планы США по дестабилизации обстановки в Сирии

Как уточнил дипломат, в свое время силами сирийской армии при поддержке ВКС России группировке был нанесен сокрушительный удар. Проблема в том, что добить ушедших в подполье террористов пока не удается.

"Прежде всего по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остается под иностранной оккупацией", - заметил Ефимов (цитата по РИА "Новости").

Россия продолжает настаивать на необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности САР, обратил внимание посол.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сирия
Сирия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.