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Саакашвили на суде в Тбилиси спел гимн Украины

18:06
  • среда
  • 09 февраля 2022

Появилось видео выступления политика

В фарс сегодня едва не превратилось заседание Тбилисского суда по делу о растрате госсредств Михаилом Саакашвили. Экс-президент Грузии явился на слушание в футболке в цветах флага Украины и спел гимн этой страны.
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Вокальный номер политику дался с трудом. Он запинался и не попадал в ноты. Не спасли ситуацию даже адвокаты, которые начали подпевать своему подопечному. Происходящее выглядело особенно неуместно, если вспомнить, что Саакашвили был лишён украинского гражданства ещё в 2017-м году, сообщает "ТВ Центр".

Главный фигурант попытался устроить ещё одну провокацию на заседании. В ходе своего выступления он решил разоблачить действующую власть и сотрудников прокуратуры и обвинил их в воровстве бюджетных средств. В подтверждение даже показал фотографии якобы принадлежащих им домов.

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