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Глава МИД Британии захотела посетить МГУ

16:36
  • среда
  • 09 февраля 2022

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию за более чем четыре года

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Московский государственный университет в ходе предстоящего визита в Россию, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский МИД.
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"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своим глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", - сказано в сообщении.

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию за более чем четыре года.

Ранее стало известно, что Трасс намерена обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и призвать Москву "воздержаться от беспричинной агрессии".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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