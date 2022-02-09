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Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу Олимпиады

16:46
  • среда
  • 09 февраля 2022

Победителем стал южнокореец Хван Дэ Хон

На Олимпийских играх в Пекине 31-летний россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Победителю российский спортсмен уступил 0,048 секунды.

Победителем стал южнокореец Хван Дэ Хон (2 минуты 9,219 секунды), серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа.

Россия в настоящий момент занимает восьмое место в общем зачете. На счету команды 2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых наград. Лидирует Норвегия.

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