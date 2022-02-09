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Созданный в Испании тест покажет, нужна ли бустерная доза вакцины

17:08
  • среда
  • 09 февраля 2022

Медики буту оценивать кожную реакцию

Испанская радиостанция Onda Cero сообщила о создании учеными страны теста, который быстро определит, нужна ли человеку бустерная доза вакцины от коронавируса.

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Уточняется, что тест показывает состояние клеточного иммунитета человека.

Проводится процедура следующим образом: в предплечье пациента вводится раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2. Кожная реакция покажет, есть клеточный иммунитет или нет. Время ожидания составит от 12 до 48 часов.

В Испании с начала пандемии было выявлено более 10 миллионов случаев COVID-19. Умерли свыше 94 тысяч пациентов.

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