Созданный в Испании тест покажет, нужна ли бустерная доза вакцины

Медики буту оценивать кожную реакцию
Испанская радиостанция Onda Cero сообщила о создании учеными страны теста, который быстро определит, нужна ли человеку бустерная доза вакцины от коронавируса.
Уточняется, что тест показывает состояние клеточного иммунитета человека.
Проводится процедура следующим образом: в предплечье пациента вводится раствор с частицей спайкового белка SARS-CoV-2. Кожная реакция покажет, есть клеточный иммунитет или нет. Время ожидания составит от 12 до 48 часов.
В Испании с начала пандемии было выявлено более 10 миллионов случаев COVID-19. Умерли свыше 94 тысяч пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram