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Определена сумма долга россиян за электроэнергию

17:31
  • среда
  • 09 февраля 2022

За год она увеличилась на 2,5 миллиарда рублей

Как следует из материалов Центра финансовых расчетов, на которые ссылается ТАСС, по итогам 2021 года задолженность населения России за электроэнергию увеличилась на 2,5 миллиарда рублей. Общая сумма сейчас составляет 69,1 миллиарда.
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Уточняется, что в годовом выражении уровень расчетов населения вырос до 99,6%.

Кроме того, стало известно, что промышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 100,2% и 100,2% соответственно. При этом бюджетные потребители сократили оплату до 100,8%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 289,4 миллиарда рублей.

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