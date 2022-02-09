Россияне стали чаще разводиться

И подавать на алименты

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов, что граждане России стали чаще разводиться и подавать на алименты.

Как уточнил Лебедев, в 2020 году было рассмотрено 408 тысяч дел о разводах, а в 2021-м - уже 462 тысячи. Что касается взыскания алиментов, в 2020 году число таких дел составляло 236 тысяч, а в прошлом - 326 тысяч.

"Всего количество судебных споров по семейным делам превысило 1 миллион", - добавил председатель ВС.

По словам Лебедева, суды удовлетворяют три четверти исков о детских пособиях, передает РИА "Новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram