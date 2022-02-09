Генсек ООН назвал самую большую ошибку нашего времени

Богатым странам планеты следует объединить ресурсы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса является самой большой моральной ошибкой нашего времени.

"Но хорошая новость заключается в том, что недавний прогресс показывает, что мы можем достичь желаемого, если объединим ресурсы", - приводит слова генсека РИА "Новости".

Как отметил Гутерриш, мир может уже в этом году увидеть завершение пандемии, вернуть экономику на путь восстановления. Для этого необходимо, чтобы богатые страны профинансировали программы распространения препаратов для профилактики COVID-19.

Ранее ВОЗ призвала выделить дополнительно 16 миллиардов долларов на работу программы распространения вакцин ACT-Accelerator.

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