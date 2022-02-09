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Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

18:31
  • среда
  • 09 февраля 2022

Мероприятие утратило объективность и инклюзивность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга в среду, что российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

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"По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Как уточнила дипломат, Мюнхенская конференция в последние годы все больше трансформируется в "трансатлантический форум". Она при этом утрачивает объективность и инклюзивность.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин не будет участвовать в конференции.

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