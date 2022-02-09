Коронавирус может провоцировать развитие диабета

Инфекция вызывает деструкцию бета-клеток

Заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии МГМСУ имени Евдокимова Ашот Мкртумян сообщил, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие сахарного диабета.

"Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе", - объяснил врач в эфире канала "Доктор".

Как уточнил специалист, люди с сахарным диабетом находятся в группе риска по коронавирусу. По словам Мкртумяна, каждый третий болеющий COVID-19 "имеет сахарный диабет и/или ожирение".

Ранее заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн заявил, что у заразившихся коронавирусной инфекцией смерть может наступить в среднем через три-четыре недели. При этом, оценивая перспективы развития эпидемиологической ситуации в свете появления омикрон-штамма, эксперт усомнился, что следует ожидать высокой смертности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram