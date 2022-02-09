В США задержали россиянина по делу о краже биткоинов на $4,5 миллиарда

Часть похищенных средств конфискована

Громкое уголовное дело расследуют в США. В Нью-Йорке супругов Илью Лихтенштейна и Хизер Морган обвиняют в краже 120 тысяч биткоинов. В пересчёте на доллары это почти 4 с половиной миллиарда. В ходе следственных действий у пары обнаружили электронный кошелёк, с которого изъяли 3 миллиарда 600 миллионов долларов - это рекордная для США сумма.

О том, как приходят и уходят деньги, 31-летняя американка Хизер Морган рассказывала своим подписчикам в социальных сетях много лет. Правда, откуда именно они с мужем - предпринимателем Ильёй Лихтенштейном - брали средства на безбедное существование, она, конечно, всё это время скромно умалчивала. Источник доходов установил Минюст США. Оказалось, что ещё в 2016 году супруги взломали операционную систему гонконгской криптовалютной биржи "БитфинЭкс".

"В результате этой хакерской атаки они получили 120 тысяч биткоинов. На тот момент в пересчёте на доллары США это был почти 71 миллион. За эти годы курс биткоина вырос в десятки раз. Сегодня это уже четыре с половиной миллиарда. У обвиняемых изъяли 3 миллиарда 600 миллиардов. Это рекордная сумма в истории США", - сообщила заместитель министра юстиции США Лиза Монако.

Конфискована та часть похищенных средств, которая все эти годы оставалась на электронном кошельке Лихтенштейна. Остальное супруги успели вывести. Биткоины они отмывали различными способами - в том числе вносили средства на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета, затем снова снимали, а также конвертировали в другую криптовалюту. Но, помимо денег, супругам, видимо, хотелось и славы. Хизер в своём микроблоге даже косвенно намекнула на то, что они сделали.

Хизер Морган в соцсетях сама себя называет дизайнером модной уличной одежды, рэпером, экономистом и писателем. Говорит, что она "крокодил с Уолл-стрит", а ещё "Чингисхан, только шикарнее". И, кстати, неоднократно публиковала в СМИ статьи - например, о том, как обезопасить свой бизнес от киберпреступников.

"Это ещё одно из успешных расследований Министерства юстиции в сфере финансов. Только на этот раз всё происходило в виртуальном пространстве. Обвиняемые ошибочно полагали, что они в безопасности. Но благодаря старой доброй полицейской работе мы отследили украденные с биржи средства", - рассказала Лиза Монако.

Лихтенштейна и Морган задержали, но тут же отпустили под залог - 8 миллионов долларов на двоих. Изначально обвинение требовало 100 миллионов. До решения суда они должны оставаться дома и носить электронные браслеты. Если супругов признают виновными в отмывании денег и преступном сговоре, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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