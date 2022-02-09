ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США задержали россиянина по делу о краже биткоинов на $4,5 миллиарда

22:34
  • среда
  • 09 февраля 2022

Часть похищенных средств конфискована

Громкое уголовное дело расследуют в США. В Нью-Йорке супругов Илью Лихтенштейна и Хизер Морган обвиняют в краже 120 тысяч биткоинов. В пересчёте на доллары это почти 4 с половиной миллиарда. В ходе следственных действий у пары обнаружили электронный кошелёк, с которого изъяли 3 миллиарда 600 миллионов долларов - это рекордная для США сумма.

О том, как приходят и уходят деньги, 31-летняя американка Хизер Морган рассказывала своим подписчикам в социальных сетях много лет. Правда, откуда именно они с мужем - предпринимателем Ильёй Лихтенштейном - брали средства на безбедное существование, она, конечно, всё это время скромно умалчивала. Источник доходов установил Минюст США. Оказалось, что ещё в 2016 году супруги взломали операционную систему гонконгской криптовалютной биржи "БитфинЭкс".

"В результате этой хакерской атаки они получили 120 тысяч биткоинов. На тот момент в пересчёте на доллары США это был почти 71 миллион. За эти годы курс биткоина вырос в десятки раз. Сегодня это уже четыре с половиной миллиарда. У обвиняемых изъяли 3 миллиарда 600 миллиардов. Это рекордная сумма в истории США", - сообщила заместитель министра юстиции США Лиза Монако.

Конфискована та часть похищенных средств, которая все эти годы оставалась на электронном кошельке Лихтенштейна. Остальное супруги успели вывести. Биткоины они отмывали различными способами - в том числе вносили средства на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета, затем снова снимали, а также конвертировали в другую криптовалюту. Но, помимо денег, супругам, видимо, хотелось и славы. Хизер в своём микроблоге даже косвенно намекнула на то, что они сделали.

Хизер Морган в соцсетях сама себя называет дизайнером модной уличной одежды, рэпером, экономистом и писателем. Говорит, что она "крокодил с Уолл-стрит", а ещё "Чингисхан, только шикарнее". И, кстати, неоднократно публиковала в СМИ статьи - например, о том, как обезопасить свой бизнес от киберпреступников.

"Это ещё одно из успешных расследований Министерства юстиции в сфере финансов. Только на этот раз всё происходило в виртуальном пространстве. Обвиняемые ошибочно полагали, что они в безопасности. Но благодаря старой доброй полицейской работе мы отследили украденные с биржи средства", - рассказала Лиза Монако.

Лихтенштейна и Морган задержали, но тут же отпустили под залог - 8 миллионов долларов на двоих. Изначально обвинение требовало 100 миллионов. До решения суда они должны оставаться дома и носить электронные браслеты. Если супругов признают виновными в отмывании денег и преступном сговоре, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган
Илья Лихтенштейн с супругой Хизер Морган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.