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Inside The Games: спорный допинг-тест сдала Камила Валиева

19:19
  • среда
  • 09 февраля 2022

Пробу взяли еще до старта Игр в Пекине

Как сообщает в среду издание Inside The Games, церемонию награждения команды российских фигуристов на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой.
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Уточняется, что тест спортсменка сдала еще перед началом Игр.

На ОИ в Пекине российская команда завоевала золото. Церемония награждения должна была состояться еще во вторник, но ее перенесли без объяснения причин.

По данным СМИ, в допинг-пробах Валиевой были обнаружены малые дозы вещества триметазидина. Официальных комментариев от МОК пока не последовало.

Триметазидин - антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии.

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