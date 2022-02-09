Inside The Games: спорный допинг-тест сдала Камила Валиева

Пробу взяли еще до старта Игр в Пекине

Как сообщает в среду издание Inside The Games, церемонию награждения команды российских фигуристов на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой.

Уточняется, что тест спортсменка сдала еще перед началом Игр.

На ОИ в Пекине российская команда завоевала золото. Церемония награждения должна была состояться еще во вторник, но ее перенесли без объяснения причин.

По данным СМИ, в допинг-пробах Валиевой были обнаружены малые дозы вещества триметазидина. Официальных комментариев от МОК пока не последовало.

Триметазидин - антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии.

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