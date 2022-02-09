Задолженность по зарплате в России составила 786 млн рублей

Данные привел Росстат

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, на 1 января 2022 года задолженность по заработной плате в России составила 786 миллионов рублей.

Уточняется, что по сравнению с 1 декабря 2021 года общая задолженность снизилась на 37,5%.

В указанной сумме на образовавшиеся в 2021 году долги приходится 231 миллион рублей, в 2020-м - 107 миллионов, в 2019 году и ранее - 448 миллионов рублей.

По итогам года просроченная задолженность по зарплате отсутствовала в 23 регионах страны.

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