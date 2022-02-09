Совместные учения России и Белоруссии переходят в активную фазу

Маневры продлятся 10 дней

10 февраля стартует активная фаза совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022". Они продлятся 10 дней. Учения пройдут на пяти полигонах в Белоруссии - вблизи от западных и южных границ республики.

На подготовительном этапе силы и средства были по тревоге переброшены из мест постоянной дислокации в пункты сосредоточения. Семь тысяч километров преодолели штурмовики Су-25СМ - из Приморского края в Брестскую область, сообщает "ТВ Центр".

Из Иваново прибыли десантники, а из Забайкалья - бронетанковые части. В группировку также входят подразделения сухопутных войск, артиллерия и комплексы ПВО. Войска отработают задачи по противодействию терроризму и отражению внешней агрессии, в том числе защиту от гиперзвуковых ракет.

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