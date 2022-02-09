Минздрав сообщил о состоянии Жириновского

Лидера ЛДПР госпитализировали с ковидом

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел штаммом "омикрон", сообщили в Министерстве здравоохранения России.

75-летний политик находится в Центральной клинической больнице.

"Его состояние стабильное", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Там добавили, что лидеру ЛДПР оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в среду СМИ писали со ссылкой на источники, что Жириновский в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

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