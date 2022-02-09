Инфляция в России показала уровень 8,8%

Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,16%

Как следует из обзора Минэкономразвития, на который ссылается РИА "Новости", на 4 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%.

Уточняется, что с 29 января по 4 февраля этот показатель достиг 0,29%, с начала года - 1,16%.

"На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%)", - сказано в сообщении.

Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,16%. Отмечено увеличение стоимости услуг зарубежного туризма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий уровень инфляции ни для кого не является приемлемым, поэтому российские власти предпринимают определенные меры. При этом среди инфляционных факторов есть как внешние, так и внутренние.

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