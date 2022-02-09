Эксперты оценили нелегальный оборот крепкого алкоголя в России

Розничная торговля остается основным каналом реализации этого продукта

Эксперты Высшей школы экономики проанализировали данные Росстата и Росалкогольрегулирования и установили, что объем нелегального оборота крепкой спиртной продукции в России в 2021 году составил 611 миллионов бутылок. Это 27% от общего рынка.

Уточняется, что общий объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 2,23 миллиарда бутылок. Розничная торговля остается основным каналом реализации (98% продаж). В сегменте общепита продажи составляют 45-65 миллионов литров в год.

Во ВШЭ отмечают, что в России на рынке существует значительный сектор нелегального оборота спиртного. Определяется он как разница между конечными продажами и легальным предложением.

В исследовании сказано также, что введение обязательной маркировки сократит нелегальный оборот, а доходы государства могут вырасти на 73-79 миллиардов рублей, передает "Интерфакс".

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