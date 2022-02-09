Самой высокооплачиваемой знаменитостью оказался Питер Джексон

За год режиссер заработал 580 миллионов долларов

Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, заработавших больше всех за календарный год. Первое место занял новозеландский кинорежиссер Питер Джексон (580 миллионов долларов). Ранее он продал свою студию спецэффектов Weta Digital, после чего стал третьим режиссером-миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На втором месте оказался американский исполнитель Брюс Спрингстин (435 миллиона долларов), который продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Третьим стал рэп-исполнитель из США Джей-Зи (340 миллионов).

Также в топ-5 попали Дуэйн Джонсон и Канье Уэст.

Самой высокооплачиваемой женщиной среди представителей шоу-бизнеса стала актриса Риз Уизерспун (115 миллионов долларов, 12-е место).

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