Посол Антонов заявил об информационной войне Запада против России

Она началась уже давно и активно продолжается
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад продолжает вести против Москвы информационную войну, передает ТАСС.
"И образчиком этой неприемлемой информационной кампании является недавняя публикация Блумберга, когда было сказано о том, что уже Россия напала на Украину", - отметил дипломат.
Нынешний информационный фон на Западе, связанный с Украиной и Россией, Антонов назвал "лживыми новостями".
Ранее агентство Bloomberg разместило на сайте заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили. СМИ признало ошибку и принесло извинения.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram