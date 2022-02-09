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Посол Антонов заявил об информационной войне Запада против России

21:21
  • среда
  • 09 февраля 2022

Она началась уже давно и активно продолжается

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад продолжает вести против Москвы информационную войну, передает ТАСС.

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"И образчиком этой неприемлемой информационной кампании является недавняя публикация Блумберга, когда было сказано о том, что уже Россия напала на Украину", - отметил дипломат.

Нынешний информационный фон на Западе, связанный с Украиной и Россией, Антонов назвал "лживыми новостями".

Ранее агентство Bloomberg разместило на сайте заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили. СМИ признало ошибку и принесло извинения.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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