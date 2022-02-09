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МИД: Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой

21:44
  • среда
  • 09 февраля 2022

Из Британии регулярно звучат заявления о "российской агрессии"

Министерство иностранных дел России в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс выпустило комментарий относительно нынешнего уровня отношений между Москвой и Лондоном.
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"Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине. Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Из Лондона регулярно звучат заявления о надуманной "российской агрессии" и дестабилизирующей деятельности, продолжили в МИД. Там особо подчеркнули, что без отчетливого изменения Лондоном тональности продуктивное взаимодействие невозможно.

Как подчеркнули в МИД, отношения между странами должны быть основаны на принципах взаимоуважения и равноправия.

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