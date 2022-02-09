МИД: Лондон должен изменить тональность в диалоге с Москвой

Из Британии регулярно звучат заявления о "российской агрессии"
Министерство иностранных дел России в преддверии переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс выпустило комментарий относительно нынешнего уровня отношений между Москвой и Лондоном.
"Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине. Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по РИА "Новости").
Из Лондона регулярно звучат заявления о надуманной "российской агрессии" и дестабилизирующей деятельности, продолжили в МИД. Там особо подчеркнули, что без отчетливого изменения Лондоном тональности продуктивное взаимодействие невозможно.
Как подчеркнули в МИД, отношения между странами должны быть основаны на принципах взаимоуважения и равноправия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram