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При взрыве в гараже в Тюмени пострадали пять человек

22:15
  • среда
  • 09 февраля 2022

Сдетонировал газ

На улице Малышева в Тюмени произошел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что произошло ЧП в гаражном боксе. По предварительным данным, пострадали пять человек, они госпитализированы.

Кровля гаража при взрыве рухнула. Обрушение произошло на площади порядка 50 квадратных метров.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

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