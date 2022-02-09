При взрыве в гараже в Тюмени пострадали пять человек

Сдетонировал газ

На улице Малышева в Тюмени произошел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что произошло ЧП в гаражном боксе. По предварительным данным, пострадали пять человек, они госпитализированы.

Кровля гаража при взрыве рухнула. Обрушение произошло на площади порядка 50 квадратных метров.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

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