МОК назвал спекуляцией сообщения о допинг-тесте фигуристки Валиевой

В СМИ появились сообщения о допинге

Сообщения о возможной положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов являются слухами. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказал руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Представитель МОК подтвердил, что "возникла ситуация", но подчеркнул, что "информация о том, что это допинговый случай – слухи", а ситуация с якобы отменой награждения фигуристов он назвал спекуляцией. Комментировать эти слухи Адамс отказался.

Спортивный чиновник подчеркнул, что "это просто юридические моменты, работа ведется". Адамс призвал проявить терпение и дождаться конкретного результата.

Глава пресс-службы МОК также напомнил, что комитет передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию — к ним и следует обращаться по вопросам, связанным с допингом, сообщает РИА Новости.

В Федерации фигурного катания на коньках России опровергли слухи о том, что российская фигуристка Камила Валиева отстранена от участия в личных соревнованиях. Как заявила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина телеканалу "Матч ТВ", Валиева не отстранена, никакого заявления не было. 10 февраля фигуристка вышла на очередную тренировку.

7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады. Эта медаль стала вторым золотом в активе россиян на Играх в Пекине. Церемонию награждения не провели до сих пор. Перенос церемонии сначала на один день, затем — на неопределенное время объясняли необходимостью юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев.

В СМИ появились сообщения, что задержка с награждением связана с антидопинговым тестом, который сдал один из спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Спорный тест якобы сдала россиянка Камила Валиева, в ее пробе "обнаружены малые дозы вещества триметазидина". Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

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