В Конгрессе США вспыхнули разногласия по санкциям против России

Республиканцы и демократы не могут договориться

Американские сенаторы не могут достичь консенсуса по законопроекту, который должен ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом в среду, 9 февраля, пишут американские средства массовой информации.

Документ, внесенный на рассмотрение Конгресса США представителями Демократической партии, предполагает введение санкций против президента России, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС и других представителей военного руководства. Ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток — 2".

Без поддержки членов Республиканской партии законопроект не пройдет голосование, однако республиканцев не устраивает положение о том, что самые жесткие санкции могут быть введены только в случае вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg. По сведениям агентства, в Республиканской партии настаивает и на превентивном использовании ограничительных мер для демонстрации солидарности с Киевом и "наказания" Москвы.

При этом в Белом доме полагают, что такие превентивные меры, прежде всего в отношении российского газопровода, могут спровоцировать ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что газопровод "Северный поток — 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины. По словам Байдена, "если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет".

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