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Медик назвал возможные сроки выхода на плато по COVID-19 в России

09:00
  • четверг
  • 10 февраля 2022

В настоящее время значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают

При прогнозировании возможных сроков выхода на плато по коронавирусной инфекции следует ориентироваться на соотношение новых случаев заболевания и количества выздоровевших. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
В России отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей

Как пояснил эксперт, когда эти показатели сравняются, "будет хорошо", затем число выписанных начнет превышать число заболевших. При этом для медиков самый объективный показатель – соотношение числа госпитализированных и выписанных из больницы пациентов. С этой точки зрения выхода на плато можно ожидать через три-четыре недели, полагает Малышев.

Врач напомнил, что в настоящее время значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц, нагрузка на госпитальную сеть растет. Малышев выразил мнение, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация, потом Россия выйдет на плато. Тогда же следует ждать и прекращения роста суточной заболеваемости COVID-19, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Тем временем в мире за время пандемии заразились COVID-19 более 400 млн человек. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 764 461 пациентов. В лидерах по числу заразившихся по-прежнему США (77 051 506). На втором месте – Индия (42 410 976), замыкает тройку Бразилия (6 793 497).

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