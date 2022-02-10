Медик назвал возможные сроки выхода на плато по COVID-19 в России

В настоящее время значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают

При прогнозировании возможных сроков выхода на плато по коронавирусной инфекции следует ориентироваться на соотношение новых случаев заболевания и количества выздоровевших. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Как пояснил эксперт, когда эти показатели сравняются, "будет хорошо", затем число выписанных начнет превышать число заболевших. При этом для медиков самый объективный показатель – соотношение числа госпитализированных и выписанных из больницы пациентов. С этой точки зрения выхода на плато можно ожидать через три-четыре недели, полагает Малышев.

Врач напомнил, что в настоящее время значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц, нагрузка на госпитальную сеть растет. Малышев выразил мнение, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация, потом Россия выйдет на плато. Тогда же следует ждать и прекращения роста суточной заболеваемости COVID-19, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Тем временем в мире за время пандемии заразились COVID-19 более 400 млн человек. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 764 461 пациентов. В лидерах по числу заразившихся по-прежнему США (77 051 506). На втором месте – Индия (42 410 976), замыкает тройку Бразилия (6 793 497).

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