10 февраля – пятнадцать лет со дня памятного выступления президента России

Российский президент Владимир Путин, резко раскритиковавший однополярное мироустройство в Мюнхенской речи 2007 года, был абсолютно прав. С тех пор прошло пятнадцать лет, а ситуация в мире еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется - еще до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", - сказала Кнайсль.

Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности 15 лет назад - 10 февраля 2007 года. Президент России жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Российский лидер также резко выступил против размещения в Восточной Европе объектов американской системы ПРО и планов расширения НАТО, передает РИА Новости.

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