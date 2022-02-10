"Чем кровавей, тем лучше": названа цель США на Украине

Масштабная провокация - единственная возможность удержать Европу под своим влиянием

Совместные учения России и Белоруссии, а также ситуация вокруг Украины стали темами беседы военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова с ведущим программы "События. 25-й час". По его мнению, Европе не выгодна война на Украине, потому что это уничтожит ее экономику.

О совместных учениях России и Белоруссии

Мы всегда готовы вернуться, потому что у нас Вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности. Следующий шаг – участие в боевых действиях. Конечно, Запад может разглядеть наши зубы, подумать десять раз. Но дело в том, что наши военные учения связаны с тем, что отрабатывается боевая слаженность родов и видов войск. С Белоруссией тоже, потому что были подписаны документы о Союзном государстве, изменился характер военно-технического сотрудничества. Поэтому в учениях участвуют и сухопутные подразделения, противовоздушная оборона, флот и даже космическая группировка.

О ситуации вокруг Украины

По большом счету, Украина не нужна ни Великобритании, ни США. Эти две страны являются локомотивами той истерии, которая сейчас нагнетается вокруг Украины. И они же являются основными поставщиками вооружений. Надо понимать, что на карту поставлена не независимость, не существование Украины, здесь другое – проект, в который они восемь лет вкладывали средства, силы под название "Аннексия Крыма" закрылся. Этим Европу уже не напугаешь, Европа от нас не отвернется, она будет с нами сотрудничать. Поэтому нужна новая цель, более страшная – целая страна. И чем кровавей это произойдет, тем лучше. Тогда американцы будут этим аргументировать: "Смотрите, они съели, пережевали Украину, следующие вы. А тут мы на белом коне вас спасем".

Европа и так не справляется с теми беженцами, которые пришли с Ближнего Востока, это около 2,5 миллионов человек. Плюс из-за того, что Европа участвует в экономических санкциях против России, она не может создать больше дополнительных рабочих мест, чтобы хотя бы их занять работой. Если еще придет пять миллионов украинцев, это сильно надорвет, а может быть, совсем похоронит экономику Европы. Поэтому им действительно не нужна война, при больших раскладах они только проигрывают. У них слишком много минусов от того, что они делали под командованием американцев. Поэтому Европа ускользает из рук американцев и британцев, и тем нужно что-то сделать. И единственный инструмент, который у них остался – это масштабная провокация на Украине.

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