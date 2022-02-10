"Артист": Саакашвили в суде Тбилиси спел гимн Украины

Творческий порыв экс-президента оценили не все

Не комическим куплетом и не гневным лозунгом. Вольной песней ответил он своим гонителям. Самый знаменитый заключенный Грузии, некогда президент, ныне подозреваемый, человек с украинским паспортом Михаил Саакашвили прямо в зале суда исполнил…. То не Днепр шумит, не ветер воет – то Михаил Николозович украинский гимн поет. Разрастаясь в собственных глазах до масштабов былинного казака.

Встревоженные сторонники и ярые оппоненты Саакашвили сначала притихли, потом разразились комментариями. Кто-то вспомнил литературное: "Этот стон у нас песней зовется". Кто-то съязвил, мол, новое отечество у него в опасности, а поет уныло, без огонька.

— Артист! Ему хоть гимн Папуасии петь, главное засветиться, чтоб услышали, "полезность вспомнили".

— А кто тогда будет петь Сулико?

Репетировать даже в комфортной тюремной камере некогда. Он концепции пишет по спасению Грузии и вспоминает минуты политической славы. Рассказывает, как якобы с Лукашенко в Лондоне встречался и даже рассказал ему всю правду о Южной Осетии и Абхазии.

Вспоминаются слова из совсем другой песни: "Связанная птица не может быть певчей". Саакашвили привык исполнять сольные партии, и всегда при скоплении восторженной публики. И на новом Майдане, когда на Украине его еще называли реформатором. И когда переходил Польскую границу, окруженный сторонниками.

Саакашвили проходит по делу о растрате госсредств, которые израсходовал, согласно данным следствия, на покупку пиджаков, пальто, на косметические процедуры, швейцарские часы, на аренду самолетов и дорогих автомобилей. На оставшиеся госденьги оплатил учебу сыну. К двум тюремным срокам он уже приговорен по другим делам, еще несколько лет ему светит за растрату. Остается только гимн Украины исполнять. Свободной страны, где он чист перед законом.

Жизнь, конечно театр, и все мы в нем актеры. Но в спектакле, где главную роль исполняет Михаил Саакашивли, хочется оставаться только зрителем. Подальше от авторской пьесы, в которой в действительности всё не так как на самом деле.

/ "ТВ Центр"

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