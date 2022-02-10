В Думе предложили разрешить тратить маткапитал на нянь

Эта мера поддержки необходима многодетным семьям, считает депутат Виталий Милонов

Многодетным семьям в России необходимо разрешить направлять средства материнского капитала на оплату услуг нянь. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В письме к министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил про "множество верных шагов" российского правительства в области обеспечения семей социальными льготами и различными мерами поддержки. Многие меры нацелены на поддержание многодетности.

Однако обеспечение воспитания и обучения ребенка становится все более сложным и затратным процессом, считает Милонов, поэтому многие многодетные семьи давно считают насущной необходимостью привлечение нянь себе в помощь. Прежде функции нянь выполняли бабушки и дедушки, однако с наступлением эпохи высокой мобильности населения родственники могут проживать далеко от родителей.

С учетом этого депутат выступил за введение государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями либо практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала.

Это позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнет рынок труда и сделает жизнь детей более комфортной, цитирует Милонова RT.

Ранее в партии "Единая Россия" рассказали, что работают над расширением возможностей использования материнского капитала. ЕР предлагает разрешить направлять часть средств маткапитала на ремонт в квартире. Однако прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта.

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