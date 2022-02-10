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Москвичей предупредили о новых магнитных бурях

09:20
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Геомагнитная активность остается повышенной

В столичном регионе в четверг, 10 февраля, существует вероятность магнитных бурь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Астрономы сообщили о новой магнитной буре

Эксперт уточнил, что магнитные бури прогнозируются слабые, однако и они могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В целом погода в Москве и Московской области в четверг ожидается облачная, с кратковременными осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха поднимется до двух градусов тепла в столице, по области возможно до плюс трех градусов. Как отметил Тишковец, это на пять градусов превышает климатическую норму.

При этом атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 741 мм рт. ст., сообщает ТАСС.

Астрономы ранее предупредили, что магнитные бури ожидаются на Земле 10, 11, 13 и 14 февраля. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 18 и 25 февраля.

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