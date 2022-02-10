Владимир Ефимов рассказал о создании в Москве пяти технопарков

Объем частных инвестиций составит 17 миллиардов рублей

Более 8,4 тысяч рабочих мест появится в четырех районах Москвы за пределами Третьего транспортного кольца благодаря реализации девелоперских проектов. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов. Общий объем частных инвестиций оценивается в 17 миллиардов рублей.

Так, в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа появится промышленный технопарк площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Еще один технопарк построят в Зеленограде. В строительство вложат более 4 миллиардов рублей.

Третий промышленный технопарк появится в Молжаниновском районе, еще два – на территории бывшей промзоны Бутово и в деревне Шахово Троицкого административного округа.

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