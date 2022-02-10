Началась активная фаза масштабных учений "Союзная решимость-2022"

Отрабатывается координация сил России и Белоруссии

Совместные учения военных России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" начались 10 февраля. Маневры проходят сразу на пяти полигонах, задействовано четыре аэродрома в Белоруссии.

"Учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", — сообщили в Минобороны России.

Подразделения российских и белорусских вооруженных сил во время маневров отработают усиление охраны границ, поиск и уничтожение противника, его диверсионно-разведывательных групп, перекрытие путей поставок оружия и боеприпасов, передает ТВЦ.

На первом этапе учений войска Восточного военного округа передислоцировались на полигоны Белоруссии, преодолев 10 тысяч километров. Были отработаны совместные действия авиации - белорусских Су-30СМ с российскими Су-35С и дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram