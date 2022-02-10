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Флористы рассказали, насколько подорожают цветы ко Дню влюбленных

10:40
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Это традиционный рост цен

Цветы ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля, в 2022 году подорожают почти на 10%. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
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Эксперт отметила, что это "ежегодная история", поскольку особенно широко этот праздник отмечают в европейских странах, а большая часть цветов поступает в Россию именно из Европы. Флористы в преддверии Дня влюбленных получают цветы по цене, которая уже превышает обычную.

Самым популярным цветком в День святого Валентина остается красная роза. Средняя стоимость роз, по словам Сафроновой, будет варьироваться от 150 до 500 рублей за штуку, в зависимости от длины стебля и страны происхождения.

Французские розы, которые имеют удивительный парфюмерный запах, будут стоить еще дороже. За крупную розу метровой высоту из Эквадора или Колумбии придется отдать около тысячи рублей, цитирует специалиста АГН "Москва".

На романтический ужин в День святого Валентина в 2022 году также придется выделить больше денег. Средний чек за оплату такого ужина на двоих в столичном ресторане составит 6416 рублей. Эксперт рассказала, что среднестатистический ужин в ресторане в феврале 2021 года на двоих обходился в 6130 рублей.

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