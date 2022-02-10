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Путин поручил МИД России добиться гарантий безопасности от Запада

09:37
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Обстановка в мире становится все более напряженной

Обстановка в мире становится все более напряженной. Москве в этих условиях приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить стратегическую стабильность, отметил президент России Владимир Путин.

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 "Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны", - подчеркнул российский лидер.

Путин поздравил дипломатов - сотрудников и ветеранов МИД - с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что российская дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом. Она помогает урегулировать региональные конфликты и кризисы. А главное – дипломатия  играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для развития России, приводит слова путина пресс-служба Кремля.

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