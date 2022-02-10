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В московской усадьбе Деда Мороза провели более 40 тысяч интерактивных программ

10:19
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Резиденция готова принимать гостей круглый год

В декабре 2021 года резиденция Деда Мороза в столичном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" возобновила работу после масштабной модернизации. С начала зимы в усадьбе провели свыше 40 тысяч различных интерактивных программ. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Заммэра напомнила, что в резиденции Деда Мороза дети и взрослые могут получить ощущение праздника независимо от времени года. В московской усадьбе волшебника обновили интерьеры, организовали новые площадки, в том числе лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства. Они готовы принимать гостей круглый год.

Особой популярностью у посетителей резиденции пользуется экскурсия "В поисках заветного желания". Ее участники посещают три терема: Деда Мороза, Снегурочки и творческий. За два месяца ее провели более 9,5 тысячи раз.

Большой интерес у гостей также вызывают мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, программы в рамках интерактивной экскурсии с элементами квеста "Игрушечное королевство Щелкунчика".

На протяжении года в зависимости от сезона темы занятий будут регулярно обновлять, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Письма с желаниями приходят в московскую резиденцию Деда Мороза не только под Новый год, но и весной, и летом. Волшебник рассказал, что просьбы с годами мало меняются.

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