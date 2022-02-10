Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО

Будапешту хватает своих войск

Принимать на своей территории дополнительные силы НАТО Венгрия не намерена. Потребности в этом страна не испытывает, заявил глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны. Это Вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны", - сказал Сийярто в интервью телеканалу Euronews.

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. Всего из США в Европу будут переброшены около 2 тысяч военнослужащих. В Вашингтоне необходимость наращивания контингента объясняют "российской угрозой".

Сийярто также заявил, что Венгрия выступает против любых санкций в отношении России. Будапешт настроен на сотрудничество с Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram