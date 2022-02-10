Восемь прививок за полтора года: COVID-19 не помешал Жириновскому продолжить работу

В ЛДПР рассказали о самочувствии политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально и продолжает работать. Об этом в четверг, 10 февраля, рассказали в партии.

Ранее в среду СМИ писали со ссылкой на источники, что Жириновский в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Однако эти сообщения были опровергнуты.

В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что самочувствие у Владимира Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения, сообщает ТАСС.

Лидер либерал-демократов в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19. Тогда он заявлял, что "сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре укола, то, возможно, меня бы где-то прихватило". При этом Жириновский признавал, что "слишком часто (делать прививки) не надо", а также предположил, что он "такой один, что поставил восемь уколов за полтора года", сообщалось на официальном сайте ЛДПР.

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