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Замгубернатора Вологодчины заскучал по сталинским репрессиям

10:37
  • четверг
  • 10 февраля 2022

Чиновника возмутила безответственность руководителей инвестпроектов

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков захотел вернуть сталинские репрессии.
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Об этом он обмолвился совещании межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации инвестиционных проектов. Чиновника возмутило, что государство поддерживает частников, а они "построили какие-то курятники".

"При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!", - в сердцах воскликнул Глазков.

Позже замгубернатора разъяснил ситуацию в социальных сетях. По его словам, инвестпроект ООО "Бабушкинский союз предпринимателей" должен был завершиться еще в 2017 году, но "современное высокотехнологичное производство до сих пор не создано".  Глазков подчеркнул, что является сторонником дисциплины и порядка, поэтому подверг критике руководство проекта.

Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны, есть желание, и устойчивое, организовать эффективное производство с видимым результатом", - написал Глазков на страничке в "ВКонтакте".

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