Замгубернатора Вологодчины заскучал по сталинским репрессиям

Чиновника возмутила безответственность руководителей инвестпроектов

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков захотел вернуть сталинские репрессии.

Об этом он обмолвился совещании межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации инвестиционных проектов. Чиновника возмутило, что государство поддерживает частников, а они "построили какие-то курятники".

"При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!", - в сердцах воскликнул Глазков.

Позже замгубернатора разъяснил ситуацию в социальных сетях. По его словам, инвестпроект ООО "Бабушкинский союз предпринимателей" должен был завершиться еще в 2017 году, но "современное высокотехнологичное производство до сих пор не создано". Глазков подчеркнул, что является сторонником дисциплины и порядка, поэтому подверг критике руководство проекта.

Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны, есть желание, и устойчивое, организовать эффективное производство с видимым результатом", - написал Глазков на страничке в "ВКонтакте".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram