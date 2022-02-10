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В Кремле назвали цель идеологической войны против России

11:01
  • четверг
  • 10 февраля 2022

В отношении нашей страны развязана информационная кампания, заявили в АП

В отношении России идет информационная и идеологическая война. С таким заявлением в четверг, 10 февраля, выступил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
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Представитель Кремля рассказал, что против нашей страны организована деструктивная деятельность, цель которой — создание предпосылок для общественно-политической дестабилизации, в том числе в национальном, культурном, историческом аспектах.

Магомедов напомнил, что российское государство создавалось как единение народов, системообразующим звеном исторически являлся русский народ. Замглавы АП также подчеркнул, что с сохранением целостности страны неразрывно связан вопрос изучения истории, сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад продолжает вести против Москвы информационную войну. Текущий информационный фон на Западе, связанный с Украиной и Россией, дипломат назвал "лживыми новостями".

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