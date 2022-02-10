Ледокол "Буран" обеспечил судоходство в Финском заливе

Средняя толщина льда достигла 40 сантиметров

Сквозь льды прокладывает путь в Балтийское море. Один из старейших отечественных ледоколов "Буран" приступил к работе в водах Финского залива. Средняя толщина льда в этих местах достигает 40 сантиметров.

Это, кажется, тот случай, когда и один в поле воин: ветеран отечественного флота, советский "Буран" 1966 года постройки спасает целую флотилию. Супермощные и современные эсминцы, корветы, тральщики обездвижены у причала в ледяном плену,

Околка льда — плановая, стратегически важная морская операция в северных широтах. С помощью ледокола аккуратно взламывают замерзшую корку вдоль бортов военных кораблей. Это охраняет их бронированные корпуса от деформации и повреждения при сжатии во льдах.

Балтика – это, конечно, не Арктика, но здесь не менее сложно, говорят моряки. На Северном Морском Пути - океанические глубины, бескрайние просторы. А Финский залив неспроста еще при Петре Первом прозвали Маркизовой лужей за его мелководные гавани. А когда вся акватория стянута сорокасантиметровой толщей льда, даже гирокомпасы не помогут удержать курс на узком фарватере:

"Самое сложное - это торосистый лед, когда идет подвижка льда и он слоями друг на друга наползает, и начинает смерзаться елочкой. Даже возможно застревание ледокола в таких торосах, тогда приходится отходить метров двести назад и буквально таранить", - объясняет капитан "Бурана" Егор Гаврилов.

Задача ледокола — не только регулярно взламывать лед вокруг пришвартованных кораблей, но и расчищать для них выход на рейд. Военная навигация, в отличие от гражданской, должна быть обеспечена круглогодично и круглосуточно.

Сигнал о боевой тревоге для кораблей Военно-морского флота может поступить в любой момент, даже если вдруг ударил сильный мороз, а плановая околка льда еще не проводилась. В этом случае у экипажей полная боевая готовность, ледокол выводит корабли на рейд караваном, с помощью буксиров.

Ледовая обстановка порой настолько сложная, что даже на пару сотен метров от причала не отойти. Вот так выглядит нештатная ситуация: судно застряло как поплавок среди кувшинок — вроде бы и на плаву, а двинуться не может. И тогда ледокол берет буксир на буксир.

Кстати, такие ледокольные вахты помогают не только военным кораблям. Еще они охраняют жизни многочисленных любителей подледного лова, которые каждую зиму собираются порыбачить вблизи фарватера. Самые отважные готовы уйти пешком на километры от берега, если бы путь из гавани в открытое море не преграждала искусственная полынья.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram